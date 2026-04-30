Цената на златото продолжува да паѓа, грам денес се продава по 125 евра

30/04/2026 09:11

Цената на златото на светските пазари денес се движи во опсег од приближно 125 до 127 евра за грам 24-каратно злато, покажуваат последните податоци од трговијата со благородни метали.

Златото традиционално се смета за сигурно засолниште во периоди на економска неизвесност. Аналитичарите посочуваат дека движењата на цената се под влијание на инфлацијата, каматните стапки и геополитичките случувања.

На европските пазари, цената се задржува на слично ниво, додека локално, во зависност од понудата и побарувачката, како и трошоците за изработка, крајната цена за потрошувачите може да биде повисока. Експертите советуваат дека при купување злато, особено накит, граѓаните треба да внимаваат на каратноста, бидејќи пониските карати (14K или 18K) значително влијаат врз крајната вредност по грам.

Се очекува цената на златото и во наредниот период да остане чувствителна на глобалните економски трендови, со можни умерени осцилации.

