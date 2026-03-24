„Бура на векот“ ги парализира Канарските Острови – омилената дестинација на многумина

Силната бура што ги погоди Канарските Острови предизвика хаос, масовни евакуации и големи прекини во сообраќајот, а илјадници луѓе, вклучувајќи туристи, беа во опасност.

Бурата Тереза, која го погоди архипелагот непосредно пред велигденските празници, донесе обилни дождови, поплави и лизгање на земјиштето што парализираа делови од островите пет дена, пишува Дејли Меил.

Најкритичната ситуација во Гран Канарија

Повеќе од 3.000 луѓе се евакуирани или остануваат отсечени на Гран Канарија откако реките се излеаја од своите корита, а пороите ги прекинаа транспортните врски меѓу бројни населени места. Евакуираните се сместени во привремени засолништа, главно во училиштата, додека службите за итни случаи предупредуваат дека ситуацијата може дополнително да се влоши.

Локалните медиуми веќе ја нарекуваат бурата „бура на векот“, со предупредувања за сериозно оштетени патишта, хотели и инфраструктура. Особено загрижувачка е состојбата на акумулациите, кои се речиси полни до врв, предизвикувајќи вода да се прелева преку браните.

Страв од пукање на браните и нова евакуација

Цели населби беа евакуирани во областа Агаета поради страв дека браната може да пукне, што би ги загрозило куќите во околните градови. Најмалку десет резервоари веќе испуштаат вода на контролиран начин за да се намали притисокот, додека расте стравот дека браната Лас Нињас би можела да се прелее.

Во клисурата Аргуинегин, десетици луѓе останаа изолирани, а беа активирани и вонредни мерки за спасување.

Свлечиштата блокираа повеќе од десет патишта, а некои делови од островот беа целосно отсечени. Главната сообраќајница беше затворена по излевањето на водата од клисурата Аргуинегин.

Клучните туристички области, вклучувајќи ги Сан Бартоломе де Тирајана, Санта Лучија, Моган и Телде, исто така беа силно погодени. Патиштата беа сериозно оштетени во планинските области, додека зградите беа оштетени на брегот поради силни ветрови и бранови.

Воздушниот сообраќај е исто така нарушен. Во Ланзароте еден лет беше откажан, а осум беа пренасочени, додека сообраќајот постепено се враќа во нормала, со доцнења, особено на Ла Палма. Островот стана популарна дестинација за хрватските туристи во последниве години, по воведувањето на директен лет од Загреб.

Силни ветрови и прекини на електричната енергија

Тенерифе доживеа налети на ветер до 117 километри на час, што предизвика прекини на електричната енергија. Покривот на хотел се урна и на гостите им беше наредено да останат внатре.

Бројни спасувачки операции се во тек низ архипелагот. На Ла Гомера, петнаесет лица, вклучувајќи деца, беа отсечени откако се урна потпорен ѕид, додека некои од нив ќе бидат евакуирани по воздушен пат.

На Тенерифе, 80 лица се сместени во центри за итни случаи, додека на Гран Канарија, десетици жители се евакуирани од најранливите области.

Жолтите предупредувања се уште се во сила низ Канарските Острови, а прогнозите предвидуваат продолжување на нестабилното време, со обилни врнежи од дожд, грмотевици и град.