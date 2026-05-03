Бујар Османи во дводневна работна посета на Брисел

03/05/2026 09:55
Фото: Б. Грданоски

Потпретседателот на ДУИ, Бујар Османи, е во дводневна работна посета на Брисел каде ќе оствари бројни средби со преставници на Европската комисија, Службата за надворешни работи на ЕУ, како и европарламентарци, се вели во соопштението од ДУИ, кое МИА го објавува интегрално.

На средбите ќе бидат отворени темите за европската перспективи на земјата, но и за последните случувања поврзани со нарушените меѓуетничките односи и загрозувањето на основните принципи на Охридскиот рамковен договор.

