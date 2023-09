Брус Спрингстин одложи осум концерти поради лекување

Ветеранот на рок-сцената, ѕвездата Брус Спрингстин во средата соопшти дека на неодредено време одложува осум концерти на турнејата овој месец со неговиот бенд „E Street Band“ поради здравствени проблеми.

Седумдесет и тригодишниот Спрингстин се лекува од чир на желудникот. Тој потоа ќе ги одржи откажаните шоуа, почнувајќи со концертот закажан за четврток во JMA Wireless Dome во Сиракуза, Њујорк, како и неодржаното шоу во Филаделфија пред неколку недели.

„Ќе ги одржиме тие концерти, а потоа уште неколку“, им порача кантавторот на обожавателите во пораката што ја објави на својот профил на социјалната медиумска платформа Х, порано позната како Твитер. „Ви благодариме за разбирањето и поддршката“.

На сопствениците на билети за одложените концерти им е кажано дека ќе добијат информации за презакажаните термини.

Претставите закажани за 9 септември во Балтимор, 12 и 14 септември во Питсбург, 16 септември во Ункасвил, Конектикат и 19 септември во Олбани, Њујорк се одложени.

(1/5) Bruce Springsteen and The E Street Band have postponed all performances currently scheduled for September 2023, beginning with tomorrow's show scheduled for the JMA Wireless Dome in Syracuse, N.Y. pic.twitter.com/jxCclJBQiK

— Bruce Springsteen (@springsteen) September 7, 2023