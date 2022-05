Брус Спрингстин на американска и европска турнеја во 2023

САД– Брус Спрингстин и Е Стрит Бенд ќе се вратат на сцената на почетокот на 2023 година, започнувајќи серија најавени датуми во САД во февруари, а потоа на европските стадиони кои ќе започнат на 28 април во Барселона, и со втора во Северна Америка која започнува во август.

„По шест години, со нетрпение очекувам да ги видам нашите одлични и лојални фанови следната година. И со нетрпение очекувам уште еднаш да ја споделам сцената со легендарниот E Street Band. Се гледаме таму, следната година – и понатаму“.

Планираните европски постојки се Барселона, Даблин, Париз, Ферара, Рим, Амстердам, Ландграф, Цирих, Дизелдорф, Гетеборг, Осло, Копенхаген, Хамбург, Виена, Минхен и Монца. Дополнителни градови и настапи во Велика Британија и Белгија ќе бидат објавени подоцна.

Датумите во 2023 година ќе ги одбележат првите настапи во живо за Спрингстин и Е Стрит Бенд по завршувањето на нивната 14-месечна светска турнеја „The River“ во Австралија во февруари 2017 година. Групата последен пат јавно свиреше на „Saturday Night Live“ во Декември 2020 година, каде изведоа две песни од нивниот најнов студиски албум, „Писмо до тебе“.

Пробите ќе започнат во јануари, а таа целосна турнеја ќе се протега до Австралија и Нов Зеланд по датумите на августовските стадиони во САД и ќе се „врати повторно“, рече тој.

Запрашан дали планира да вклучи материјал од неговата соло работа „Western Stars“, Спрингстин се двоумеше.

„Во основа сакам да го одржувам рок шоуто“, рече тој. „Секогаш се чувствувам како кога сте излезени во арена или стадион, луѓето доаѓаат да гледаат рокенрол шоу“, рече тој. „Интересното нешто што може да се направи со „Вестерн Ѕвездите“ би било да се земе театар и да се игра од почеток до дното“, како што тој и групата направија за еден филм минатата година.

Во 2021 година, Спрингстин, кој ќе има 73 години кога ќе започне турнејата, го објави филмот на групата „The Legendary 1979 No Nukes Concerts“, соработуваше со претседателот Барак Обама во книгата „Renegades: Born in the USA“ и ја репризираше неговата „Springsteen on Broadway“ за да помогне во повторното отворање на театрите во Њујорк минатото лето. (Варајати)