„Спотифај“ објави листа на најслушани уметници во последните 20 години: Еве кој е на врвот
Пред точно 20 години, Spotify започна со работа, а по повод годишнината, услугата за прв пат објави листа на најслушани уметници, песни, албуми, подкасти и аудио книги во последните 20 години.
Имено, многу од најпознатите изведувачи зазедоа високи места на топ листите како што се очекуваше, меѓу најстримуваните изведувачи беа Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The Weeknd и Ed Sheeran, кои доминираа на музичката сцена.
Иако најпознатите уметници се претежно оние што би ги очекувале, има и неколку изненадувања на топ листите. Бритни Спирс се појавува само во категоријата аудио книги, додека Џеј-Зи и Бијонсе воопшто не се појавија на овие листи.
Топ 20 најслушани пејачи на Spotify:
1.Taylor Swift
2.Bad Bunny
3.Drake
4.The Weeknd
5.Ariana Grande
6.Ed Sheeran
7.Justin Bieber
8.Billie Eilish
9.Eminem
10.Kanye West
11.Travis Scott
12.BTS
13.Post Malone
14.Bruno Mars
15.J Balvin
16.Rihanna
17.Coldplay
18.Kendrick Lamar
19.Future
20.Juice WRLD
Најслушани албуми на Spotify:
1.Un Verano Sin Ti – Bad Bunny
2.Starboy – The Weeknd
3.÷ (Deluxe) – Ed Sheeran
4.SOUR – Olivia Rodrigo
5.After Hours – The Weeknd
6.SOS – SZA
7.Hollywood’s Bleeding – Post Malone
8.Lover – Taylor Swift
9.AM – Arctic Monkeys
10.WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
Најслушани песни на Spotify:
1.”Blinding Lights” – The Weeknd
2.”Shape of You” – Ed Sheeran
3.”Sweater Weather” – The Neighbourhood
4.”Starboy” – The Weeknd i Daft Punk
5.”As It Was” – Harry Styles
6.”Someone You Loved” – Lewis Capaldi
7.”Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Post Malone i Swae Lee
8.”One Dance” – Drake, Wizkid i Kyla
9.”Perfect” – Ed Sheeran
10.”STAY (with Justin Bieber)” – The Kid LAROI i Justin Bieber
