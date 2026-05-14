Бројот на странски туристи до март годинава зголемен за 6,9 отсто

14/05/2026 09:03
Фото: Б. Грданоски

 Во март годинава во земјава се евидентирани 73.921 туристи кои оствариле 134.233 ноќевања, објави Државниот завод за статистика

Од вкупниот број туристи, 19,7 % се домашни, а 80,3 % се странски. Кај ноќевањата, пак,  26,5 % се од домашните, а 73,5 % од странските туристи.

Во периодот јануари – март 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 5,2 %. Кај домашните туристи има зголемување за 1,3 %, а кај странските за 6.9 %.

Вкупниот број на ноќевањата е намален за 0,3 %. Кај домашните туристи има пад за 1,2 %, а кај странските има зголемување за 0,2 %.

