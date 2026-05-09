Британскиот лидер Кир Стармер е под притисок по тешките изборни порази

Кир Стармер, британскиот премиер, се соочува со зголемен притисок да одреди датум за неговото заминување откако изборите низ поголемиот дел од земјата резултираа со огромни загуби за неговата владејачка Лабуристичка партија.

Со најголемиот дел од резултатите што сега се преброени по гласањето во четврток, Лабуристичката партија изгуби повеќе од 1.400 претставници од англиските совети, структурите на локалната самоуправа кои испорачуваат многу услуги од соседството.

Партијата на Стармер, исто така, доживеа пораз на изборите за децентрализираниот парламент на Велс, каде што доминираше во политиката на земјата еден век, и назадуваше во претставувањето во шкотскиот парламент.

Како дополнување на паниката кај Лабуристичката партија, партијата загуби од низа предизвикувачи, вклучувајќи ја десничарската популистичка партија Реформа на Велика Британија, левичарските Зелени и националистите за независност во Велс и Шкотска. Изборите, најголемите откако Стармер ја освои власта во средината на 2024 година, покажаа како традиционалниот двопартиски систем на Велика Британија, составен од Лабуристите и Конзервативците, е поразен, при што Реформата освои најмногу гласови, а Зелените, Конзервативците, Лабуристите и центристичките Либерални Демократи заостануваат.

Иако Стармер не мора да се соочи со избори за националниот парламент во Вестминстер три години, сè поголем број негови пратеници сакаат тој да објави распоред за неговото заминување, верувајќи дека е премногу политички оштетен за да ги сврти работите.

Зборувајќи во сабота наутро, Деби Абрахамс, пратеничката за Олдам Ист и Садлворт, област на север од Англија која порано беше цврсто Лабуристичка, но сè повеќе се свртува кон Реформата, рече дека Стармер мора „да ја стави земјата на прво место“.

Таа рече: „Мора да ги препознаеме опасностите во кои се наоѓаме сега, дека на оваа траекторија не изгледа добро“. На прашањето колку брзо Стармер треба да си оди, таа рече: „Мислам дека е прашање на месеци“.

Засега, сепак, Стармер ја има поддршката од неговите високи министри, барем јавно, вклучувајќи ги и двајцата рутински именувани како веројатни предизвикувачи: Вес Стритинг, министерот за здравство, и Анџела Рејнер, која беше заменик-премиер до минатата година.

Работата за сите заговорници е комплицирана од тоа што лицето кое многумина во Лабуристичката партија го сметаат за најдобра потенцијална замена за Стармер, Енди Бернам, не е во парламентот. Тој е градоначалник на Голем Манчестер и може да се врати во Долниот дом само ако друг пратеник се повлече и тој се бори на изборите за да го замени.

Стармер вети дека ќе продолжи да се бори. Во статија за Гардијан во саботата, премиерот рече дека прифаќа дека резултатите се „многу тешки“ и дека треба да се научат лекции.

Но, тој го отфрли аргументот од некои пратеници дека за да се опорави, Лабуристичката партија мора да направи повеќе за да ги врати левоориентираните гласачи кои ја префрлија својата верност кон Зелените. Тој напиша: „Иако мора да одговориме на пораката што ни ја испратија гласачите, тоа не значи да се насочиме кон десно или лево. Тоа значи да се обедини широко политичко движење.“

Постои консензус, дури и меѓу неговите најблиски сојузници, дека иако Стармер имал некои политички успеси и вешто се справил со Доналд Трамп и пошироката меѓународна ситуација, неговата влада направила премногу грешки и пресврти.

Пошироко, многумина во Лабуристичката партија се загрижени дека Стармер не е во состојба правилно да ги предизвика ниту „Реформ УК“, предводена од Најџел Фараж, политичарот најпознат по тоа што ја притискаше Велика Британија да гласа за напуштање на Европската унија во 2016 година, ниту Зелените, кои скокнаа на анкетите под водство на самопрогласениот „еко-популист“ Зак Полански.

Сепак, други во партијата тврдат дека менувањето на премиерите во средината на владата ги нервира гласачите подеднакво. Од 2016 до 2022 година, тогашните владејачки конзервативци ги сменија премиерите четири пати и беа строго казнети од електоратот на следните избори.

Под нивниот нов лидер, Кеми Баденох, конзервативците лошо се снаоѓаа на гласањето во четврток, губејќи повеќе од 500 советници и отстапувајќи во Шкотска и Велс. (Гардијан)