БП објави огромен скок на профитот по војната во Иран

28/04/2026 09:08

Нафтениот гигант БП го дуплираше својот профит повеќе од двојно, имајќи корист од високите цени на енергијата предизвикани од војната во Иран.

Цените на референтната нафта нагло пораснаа од почетокот на март, бидејќи нападите практично го блокираа Ормускиот Tеснец, низ кој минува околу една петтина од светската нафта и течен природен гас (ЛНГ).

Кварталните резултати на компанијата покажаа основна добивка од 3,198 милијарди долари. Тоа беше далеку над 2,7 милијарди долари што ги предвидоа аналитичарите и огромен скок од 1,381 милијарди долари профит во истиот период минатата година.

БП рече дека резултатите „одразуваат исклучително успешен нафтен бизнис“.

