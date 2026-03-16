Борел ја нападна Лајен, била пристрасна кон Трамп и Израел

ЕУ не успеа да ги посочи САД за одговорни за кршење на меѓународното право, предупреди нејзиниот поранешен шеф на дипломатијата, Жозеп Борел, обвинувајќи ја претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, за приграбување на моќ и повикувајќи да се отфрли трговскиот договор што го договори со Вашингтон.

Во коментарите за „Прирачникот за односи со Брисел“ на POLITICO, Жозеп Борел – кој беше потпретседател на фон дер Лајен и висок претставник за надворешни работи од 2019 до 2024 година – рече дека војната на САД против Иран „е нелегална според меѓународното право [и] не е оправдана со непосредна закана како што тврдеа некои“.

Според Борел, фон дер Лајен „продолжила да ги пречекорува своите функции“ со водење надворешна политика за која тој инсистира дека основачкиот договор на ЕУ „јасно наведува“ дека не е во нејзина надлежност.

„Таа е систематски пристрасна во корист на САД и Израел“, продолжи тој, и покрај тоа што Европа „страда од последиците во однос на цените на енергијата, додека [претседателот на САД Доналд] Трамп се фали дека ова е добро за САД бидејќи тие се извозници на нафта“.

Трамп даде неколку различни образложенија за почетокот на војната со Иран, вклучително и отстранување на репресивниот режим на земјата и спречување на нејзино стекнување офанзивни нуклеарни капацитети.

Борел, шпански социјалист кој откако ја напушти функцијата беше претседател на Центарот за меѓународни работи во Барселона, го пофали пристапот на шпанскиот премиер, Педро Санчез, кој е најжестокиот критичар од Европа за нападите на Трамп врз Иран. Борел тврдеше дека неговиот наследник како главен дипломат на ЕУ, поранешната естонска премиерка Каја Калас, треба „да биде појасна во осудата на кршењата на меѓународното право, без разлика дали се направени од Русија, Израел или САД“, бидејќи „губиме кредибилитет [кога] користиме селективно меѓународни норми“.

Поранешниот висок дипломат, кој долго време беше критичен кон постапките на Израел во Газа и сè повеќе насочуваше оган кон Комисијата откако го заврши својот мандат, рече дека ЕУ не треба да продолжи со ратификацијата на трговскиот договор што фон дер Лајен и Трамп го склучија во Шкотска минатото лето. „Договорот беше неправеден од самиот почеток“, рече Борел. „Тие ни наметнаа царини од 15 проценти, а ние ги намалуваме нашите царини врз нив“.

Критиките доаѓаат во време кога фон дер Лајен се соочува со растечки бунт од шпанските социјалисти од партијата на Санчез, кои се важен дел од нејзината доминантна коалиција во Европскиот парламент. Високи пратеници минатата недела ги осудија коментарите од претседателката на Комисијата во кои таа изјави „Европа повеќе не може да биде чувар на стариот светски поредок, на светот што поминал и нема да се врати“. Претставниците на фон дер Лајен одбија да коментираат.

Фон дер Лајен ги мери своите критики кон САД и Израел, велејќи дека иранскиот режим заслужува да падне, но повикувајќи на дипломатски решенија за конфликтот. Претседателката на Европската комисија го искористи својот говор за состојбата на Унијата во септември за да каже дека ќе ги запре билатералните плаќања кон Израел и ќе ги санкционира „екстремистичките министри“.

Борел, исто така, се осврна на дилемата на ЕУ за тоа како да се деблокираат 90 милијарди евра многу потребни средства за Украина откако Унгарија и Словачка ставија вето на планот во последен момент и откако го повикаа Киев да го поправи цевководот што носи руска нафта до нивните земји преку украинска територија. Двете влади, рече тој, „отворено го прекршија принципот на искрена соработка што е дел од договорите“ со тоа што се откажаа од својот договор.

„Ова е прашање за Судот. Другите 25 би можеле да обезбедат премостувачки заем додека не се одобри заемот од ЕУ“, рече Борел, отфрлајќи ја офанзивата на шарм што ја користи сегашното раководство на блокот. (Политико)