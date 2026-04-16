Бонусот од 1.000 евра предизвика негодување во Германија: Кој ќе го плати!?

Планот на германската влада за воведување бонус ослободен од данок од 1.000 евра за вработените наиде на силен отпор од работодавачите, средните претпријатија и здруженијата на даночни обврзници. Иако беше замислен како мерка за олеснување на товарот врз граѓаните, критичарите предупредуваат дека финансискиот товар всушност се префрла на компаниите.

Според предлогот на владејачката коалиција, работодавачите треба да им исплаќаат еднократен бонус на вработените, што наиде на силни реакции во деловната заедница.

Работодавачи: „Немаме од каде да ги платиме“

Претставниците на работодавачите предупредуваат дека многу компании веќе работат во тешки услови, со зголемување на трошоците и пониски приходи. Тие веруваат дека државата на тој начин ја избегнува сопствената одговорност да го олесни товарот врз граѓаните, пишуваат германските медиуми.

„Би биле среќни да го исплатиме бонусот ако имавме пари“, велат средните претпријатија, нагласувајќи дека предлогот е нереален во овие околности.

Сличен став изразија и некои големи компании, кои засега не планираат да ја платат премијата, иако оставаат можност за преиспитување на одлуката откако ќе бидат познати сите детали.

Критики од средни претпријатија и индустрија

Најгласниот отпор доаѓа од средните претпријатија. Претставниците на овој сектор проценуваат дека мерката може дополнително да го дестабилизира бизнисот и да предизвика незадоволство кај компаниите.

Тие исто така предупредуваат дека опциите на компаниите се ограничени и дека дополнителните трошоци во време на криза можат да имаат сериозни последици.

Експертите очекуваат дека интересот за плаќање на оваа премија ќе биде значително помал отколку во 2022 година, кога беше воведена слична мерка поради зголемувањето на трошоците за живот.

Една од причините е што овој пат работодавачите и синдикатите не беа вклучени во донесувањето на одлуката, а во многу сектори нема да има колективни преговори во 2026 година преку кои би можело да се договори таква исплата.

Дополнителен проблем е ограничениот временски период за спроведување на мерката. И работодавачите и синдикатите сметаат дека рокот е премногу краток и бараат негово продолжување.

Без соодветна рамка, предупредуваат тие, многу компании нема ни да можат да ја разгледаат исплатата.

Критики доаѓаат и од здружението на даночни обврзници, кое го нарекува предлогот нереален. Тие истакнуваат дека ова е ветување кое во крајна линија го финансираат компаниите, а не државата.

Наместо тоа, тие предлагаат други мерки за олеснување, како што се даночни олеснувања за работниците, кои нема дополнително да ја оптоварат економијата.