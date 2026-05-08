Бомба експлодира во штабот на партијата на холандскиот премиер, Д66

08/05/2026 19:47

Во седиштето на партијата Демократи 66 (Д66) во Хаг, на премиерот на Холандија, Роб Јетен вчера експлодирала бомба поставена во поштенско сандаче, соопшти денеска полицијата.

Во инцидентот никој не е повреден, а еден 37-годишен маж, осомничен за нападот, е приведен.

Јетен изјави дека нема да биде заплашен од чинот.

Во моментот на експлозијата во штабот на Д66 се одржувало состанок со подмладокот на партијата, при што имало околу 30 луѓе.

Вторпат за помалку од една година штабот на Д66 во центарот на Хаг е мета на напади. 

