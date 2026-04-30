Богатство од Викиншката ера откриено: Повеќе од 3.000 сребрени монети пронајдени во Норвешка

Речиси 3.000 сребрени монети од Викиншката ера се откриени во Норвешка, што претставува најголемо откритие од ваков вид во норвешката историја.

Археолозите и истражувачите од областа Инландет сега работат заедно за да го истражат локалитетот на поле во близина на Рена. Тие рекоа дека откритието дава редок увид во економијата, контактите и протокот на сребро во Норвешка за време на период на големи политички промени.

Сè започна кога двајца истражувачи пронајдоа 19 сребрени монети на почетокот на април и ги информираа археолозите од Окружниот совет на Инландет.

Ископувањето е сè уште во тек, а археолозите сега работат на добивање преглед на обемот и контекстот на откритието.

„На 10 април добивме телефонски повик од двајца истражувачи кои беа тука барајќи и пронајдоа 19 монети. Застанаа и нè повикаа, а ние отидовме таму пет дена подоцна и мислевме дека имаме среќа што пронајдовме 19 монети, беше многу посебно, а потоа се покажа дека има многу повеќе од само 19 монети. Сега имаме 2.600 и веројатно ќе најдеме уште“, изјави за Ројтерс консултантот за археологија Меј-Тов Смисет.

Професорот Свеин Гулбек од Музејот за културна историја во Осло, кој ги разгледа некои од монетите, рече дека повеќето биле англиски и германски, со некои дански и норвешки монети, меѓу другите.

Тој исто така рече дека откритието вклучува монети од 980-тите до 1040-тите.