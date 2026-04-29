Бизарна приказна од Италија: Менувал сообраќајни знаци на крстосници ноќе

Невообичаен, но потенцијално многу опасен случај на манипулација со сообраќајната сигнализација е забележан во Италија. Еден човек менувал сообраќајни знаци на крстосница ноќе, директно загрозувајќи ја безбедноста на учесниците во сообраќајот.

Полицијата го фатила на дело додека го отстранувал знакот „стоп“ и го заменувал со знак „дај предност“, кој претходно го отстранил од друга локација.

Полицијата во Алкамо, мал град на Сицилија, поминала денови барајќи го сторителот и конечно го пронашла користејќи камери за надзор. Точниот мотив за толку опасна игра е непознат, но се чини дека човекот ги менувал знаците од чиста досада.

Иако на прв поглед може да изгледа како едноставна шега или вандализам, овој чин има сериозни последици.

Сообраќајните знаци не се декорации, туку клучни безбедносни елементи. Промената на знакот „стоп“ во „дај предност“ може целосно да го промени однесувањето на возачите на крстосница и да доведе до судир.

Брза реакција на полицијата

За среќа, полицијата реагираше навреме и спречи потенцијално опасна ситуација. Човекот беше фатен на дело, што спречи изменетиот сигнал да остане на патот подолго.

Во такви случаи, сторителот може да се соочи со сериозни обвиненија, вклучително и загрозување на безбедноста во сообраќајот и вандализам.