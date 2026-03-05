Биста од базиликата во Рим повторно му се припишува на Микеланџело по повеќе од 200 години

Мермерна биста што стоела со векови во една од базиликите во Рим повторно му се припишува на Микеланџело по речиси 200 години анонимност, според истражување презентирано во средаta.

Скулптурата што го прикажува Исус Христос е сместена во базиликата Сант’Ањезе фуори ле мура. Му се припишувала на Микеланџело до почетокот на 19 век, но подоцна го изгубила авторството.

Италијанската независна истражувачка Валентина Салерно повторно ја поврза скулптурата со ренесансниот мајстор по една деценија проучување документи, инвентари и преписка во архивите. Таа е членка на ватиканскиот комитет за прослава на 500-годишнината од раѓањето на Микеланџело.

Документите го оспоруваат долгогодишното верување дека Микеланџело систематски уништувал недовршени дела доцна во својот живот. Наместо тоа, изворите сугерираат дека цртежите, студиите и некои мермерни скулптури биле внимателно пренесувани во доверлив круг по смртта на уметникот.

Истражувањето прикажува дискретна мрежа преку која делата без припишување биле преместени во религиозни институции и секундарни складишта, каде што останале вградени во функционални експонати, наместо да влезат на пазарот на уметнички дела. Бистата на Сант’Ањезе, која сега стои во страничната капела на базиликата, се чини дека е дел од овој процес.

Салерно, на која ѝ помагала академик Мишел Рак, поранешен професор на Универзитетот во Сиена, објаснила дека „не е експерт за… уметничкиот сектор, пазарот на уметнички дела, уметноста воопшто“. Сепак, таа го опишала своето откритие како „револуционерно“ бидејќи „ја менува биографијата и целиот пат на историјата на овие скриени дела на Микеланџело“.