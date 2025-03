Били Џоел, 75 , се оперира, одложи четири месеци концерти

Били Џоел (75) ги одложува сите свои концерти во следните четири месеци поради неодамнешната операција за „медицинска состојба“ за која ќе биде потребна физикална терапија и надзор од лекар.

„Иако жалам што одложив какви било шоуа, моето здравје мора да биде на прво место“, вели Џоел во изјавата, во која се забележува дека „се очекува целосно да се опорави. „Со нетрпение очекувам да се вратам на сцената и да ја споделам радоста на музиката во живо со нашите неверојатни обожаватели. Ви благодариме за разбирањето.”

Тој ќе продолжи да свири концерти на 5 јули на стадионот Акрисар во Питсбург. Одложените претстави во Торонто, Детроит, Сиракуза, Милвоки, Шарлот, Солт Лејк Сити, Единбург, Ливерпул и Шарлот ќе се одржат или подоцна оваа година или во 2026 година. Нови датуми се објавени за речиси сите.

Најновото шоу на Џоел се одржа на 22 февруари во арената Мохеган Сан во Ункасвил, Конектикат. Тоа беше стандардна свирка во која беа измешани големи хитови како „Only the Good Die Young,” “Scenes From an Italian Restaurant,” и “Big Shot” , “Zanzibar,” “Sometimes a Fantasy,” и “Vienna.” Тој накратко патуваше откако го фрли својот држач за микрофон на патник на крајот на „It’s Still Rock and Roll to Me“, но брзо се опорави и го заврши шоуто.

На почетокот на минатата година, Џоел ја објави „Turn the Lights Back On“, неговата прва оригинална песна по „Божиќ во Фалуџа“ од 2007 година. Тоа беше ко-напишано и продуцирано од Фреди Векслер, долгогодишен обожавател на Џоел кој има работено со сите од Џастин Бибер и Аријана Гранде до Селин Дион, Канје Вест и Селена Гомез.

„Тоа е голема чест“, изјави Векслер за Ролингстоун. „Знам дека многу луѓе му пријдоа во текот на годините да работи и тој не сакаше. Мислам дека тој делумно го направи тоа за мене. Мислам дека тој рече: „Навистина ми се допаѓа оваа песна. Можам да помогнам да го завршам.“ Тој ми рече: „Сум ги кажал овие зборови претходно. Се чувствувам како песна што би ја напишал сам.“

„Turn the Lights Back On“ првпат беше изведена во живо на Греми наградите во 2024 година, а Џоел ја свиреше на своите шоуа во текот на следните неколку месеци пред да ја исфрли од ротација минатиот јуни. И покрај недостатокот на нов материјал, Џоел продолжува да биде главен на стадионите низ Северна Америка и Европа.

„Излегов на сцената и реков: „Немам ништо ново за тебе, па само ќе ги играме старите срања“, изјави Џоел за Ролингстоун во 2019 година. „И публиката вели: „Да!“ Ќе седам на стадионот и ќе гледам на 30.000, 40.000: „Сите што прават, 50 луѓе, 50 луѓе мислат. тука? Зошто сега?’ Претпоставувам, на некој начин, јас сум анахронизам. Не останав толку многу од мене. Има реткост во тоа, што му дава вредност“.