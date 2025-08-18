Били Џоел ќе ја продава колекцијата на мотори на аукција среде дијагнозата на мозочно нарушување

Били Џоел ја затвора својата продавница за мотоцикли на Лонг Ајленд, Њујорк, и ќе ја продаде на аукција својата лична колекција од мотоцикли додека се бори со мозочно нарушување.

76-годишниот пејач откри во мај дека му е дијагностициран хидроцефалус со нормален притисок (NPH), што влијае на неговиот вид, слух и рамнотежа, рече тој на социјалните мрежи во тоа време.

Џоел, исто така, ги откажа сите свои турнеи за 2025 година и до јули 2026 година.

Порано оваа недела, претставникот на Џоел, Клер Меркури, изјави за Асошиејтед Прес дека музичката икона ќе ја затвори продавницата „20th Century Cycles“ во Ојстер Беј кон крајот на септември и ќе ја продаде својата колекција на аукција подоцна оваа година поради неговиот медицински проблем.

NPH е состојба што се јавува кога цереброспиналната течност се насобира во черепот и притиска врз мозокот. Најверојатно ќе влијае на луѓе постари од 65 години. Лекувањето на состојбата вклучува операција за имплантација на шант за исцедување на вишокот течност од внатрешноста на черепот, според Клиниката Кливленд.

Во својата изјава од мај во која ја објавува својата дијагноза, Џоел забележа дека состојбата била „влошена од неодамнешните концертни настапи, што довело до проблеми со слухот, видот и рамнотежата“.

Во изјавата се додава: „Според упатствата на неговиот лекар, Били е подложен на специфична физикална терапија и му е советувано да се воздржи од настапување за време на овој период на закрепнување“.

Оел, кој пораснал во блискиот Хиксвил, го отворил 20th Century Cycles кон крајот на 2010 година како место за одржување и поправка на неговите мотоцикли, реставрирање и прилагодување на оние што ги купил и претставување на неговата колекција за јавноста бесплатно.

„Тука во основа се промовира естетика“, рече тој во видео на YouTube од 2013 година снимено во продавницата. „Ми се допаѓа постариот стил. Ми се допаѓа автомобилскиот стил од 30-тите до 60-тите години. Сакав да соберам цела група вакви велосипеди, да ги ставам на едно место и да им дадам можност на луѓето да видат како изгледала таа ера на велосипеди. Бидејќи почнува да станува изгубена естетика.“

Хитмејкерот на „Piano Man“ рече дека сака да донесе и пешачки сообраќај и бизнис во центарот на Ојстер Беј – раскошна крајбрежна заедница околу 25 милји источно од центарот на Менхетен – каде што дел од улицата што ја вклучува улицата 20th Century Cycles беше преименуван во Били Џоел Веј во 2023 година.

„Долго време живеам во оваа заедница“, рече Џоел во видеото. „Всушност, пораснав недалеку од тука. И би сакал малку да се заинтересирам да одам во градот и селото.“

Блискиот дом на Џоел во Централен Остров е наведен за 29,9 милиони долари, а тој живее во Јужна Флорида, додека чува куќа во Саг Харбор на Лонг Ајленд.

Продавницата стана популарна станица за ентузијастите за мотоцикли и туристите. Таа беше дом на колекцијата на Џоел од повеќе од 75 мотоцикли, кои датираат од 1940-тите и вклучуваат Харли-Дејвидсон, Триумф, Дукати, Мото Гуци, Индијанци и БМВ.

Џоел забележа дека еден од неговите највредни мотоцикли бил Винсент Рапид од 1952 година, кој може да се продаде за десетици илјади долари, а понекогаш и повеќе, според аукциските страници.

Ентузијазмот на Џоел за мотоцикли датира од пред неколку децении. Во 1982 година, тој возел мотоцикл на Лонг Ајленд кога бил удрен од автомобил кој поминал на црвено светло, повредувајќи го левиот палец и исчашувајќи го десниот зглоб. Поминал околу еден месец во болница.

Пејачот, исто така, возел мотоцикли за време на разни бенефиции за првите реагирачи на 11 септември, рак на дојка и други причини во текот на годините.