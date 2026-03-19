Билетите за гостински навивачи во Премиер лигата уште две години по иста цена

Клубовите од Премиер лигата денеска едногласно одлучија за уште две сезони да го продолжат постојното ограничување на цената од 30 фунти за билетите за гостински навивачи.

Одлуката на англиските клубови значи дека оваа мерка ќе биде на сила вкупно 12 последователни сезони.

Ограничувањето на цената на билетите за гостински навивачи беше воведено во 2016 година и оттогаш посетеноста на натпреварите на гостински терен се зголеми од 82 на 91 проценти.

„Гостинските навивачи придонесуваат за уникатната атмосфера по која се познати натпреварите од Премиер лигата“, се вели во соопштението на лигата.

„Премиер лигата и клубовите, исто така, се свесни за дополнителните трошоци што ги имаат навивачите додека патуваат за да ги следат своите тимови низ целата земја“, се додава во соопштението.