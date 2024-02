Бијонсе или Џеј Зи – кој е побогат?

Нетото богатство на Бијонсе е 500 милиони долари, според Celebrity Net Worth. Бијонсе вреди 800 милиони долари помалку од нејзиниот сопруг Џеј Зи, кој има 1,3 милијарди долари, според Celebrity Net Worth. Таа, сепак, вреди повеќе од нејзините колешки членови на Дестинис Чајлд, Кели Роланд, која вреди 12 милиони долари и Мишел Вилијамс, која вреди 10 милиони долари, според Celebrity Net Worth. Бијонсе исто така вреди повеќе од нејзината сестра Соланж Ноулс, која вреди 9 милиони долари, според Celebrity Net Worth.

Поголемиот дел од нето вредноста на Бијонсе доаѓа од нејзината музичка кариера, која вклучува седум самостојни албуми – Dangerously in Love од 2003 година, B’Day од 2006 година, I Am од 2008 година… Саша Фиерс, 4 од 2011 година, Бијонсе од 2013 година, албумите на Бијонсе од 2016 година и Лемонасс20 со Destiny’s Child: 1998’s Destiny’s Child, 1999’s The Writing’s on the Wall, 2001’s Survivor и 8 Days of Christmas и 2004’s Destiny Fulfilled.

Бијонсе има и еден албум со нејзиниот Џеј Зи: „Everything in Love“ од 2018 година. Нето вредноста на Бијонсе ги вклучува и нејзините пет насловни турнеи: Dangerously in Love турнеја во 2003 година; Искуството на Бијонсе во 2007 година; I Am… Светска турнеја од 2009 до 2010 година; Светската турнеја Mrs. Carter Show од 2013 до 2014 година; Светската турнеја Formation во 2016 година; и The Renaissance World Tour во 2023. Светската турнеја Formation заработи 256 милиони долари ширум светот од 49 распродадени концерти, според Билборд, и се рангираше на второто место на топ-листата за крајот на годината на Полстар во 2016 година.

Нето вредноста на Бијонсе го вклучува и она што таа го заработува од нејзините бизниси и спонзорства, вклучувајќи ја и нејзината компанија за забава Parkwood Entertainment, која ја основа во 2010 година како дел од Columbia Records и е именувана по улицата во Хјустон, Тексас, каде што некогаш живеела. Бијонсе исто така соработувала со компании како Пепси, за која потпишала договор од 50 милиони долари во 2012 година, според The ​​New York Times, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, American Express, Nintendo DS и Tiffany & Co. Нето вредноста на Бијонсе исто така вклучува заработка од нејзиниот моден бренд Ајви Парк, кој го лансираше во 2016 година.

Во интервју за Elle во 2019 година, Бијонсе се отвори за стресот од балансирање помеѓу работата и животот. „Мислам дека најстресното нешто за мене е да се балансираат работата и животот. Да се ​​осигурам дека сум присутна за моите деца – да ја оставам Блу на училиште, да ги одведам Руми и Сер на нивните активности, да одвојам време за состаноци со мојот сопруг и да бидам дома навреме за да вечерам со моето семејство – сето тоа додека водам компанија може биде предизвик“, рече таа. „Жонглирањето со сите тие улоги може да биде стресно, но мислам дека тоа е животот за секоја вработена мајка“.

Таа му кажа на Elle дека успева да остане верна на себе по повеќе од две децении во музичката индустрија.

„Предвидливата ДНК на рок-ѕвездата е мит“, рече таа. „Верувам дека не мора да прифатите дисфункција за да бидете успешни. Ова не значи дека не сум се борела. Ја имам истата болка што животот ја носи на сите други. Се обидувам да ја сменам стигмата која вели дека со славата мора да има драма. Така се однесувате на вашите тешкотии и го користите тоа за да се развивате. И се трудам да ги задржам вистинските околу мене“.

Бијонсе, исто така, за магазинот раскажа за важноста да се вработуваат жени во Ајви Парк и нејзините други компании.

„Отсекогаш ми беше важно да вработувам жени. Верувам во давање глас на луѓето кои не секогаш се слушаат. Еден од првите претседатели на мојата компанија беше жена“, рече таа. „Мојот сегашен генерален директор, шеф на производство, шеф на ПР и други лидери се жени. Јас вработувам жени да не бидат симболични гласови во компанијата, туку да водат. Верувам дека жените се поурамнотежени и размислуваат со сочувство во одлучувањето што е најдобро за бизнисот. Тие ја гледаат големата слика без лични агенди. Повеќето жени се лојални и се обврзуваат со 100 проценти следење“.