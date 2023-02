Бијонсе го сруши рекордот на Греми (фото)

САД- Бијонсе седи сама на тронот на Греми како најодликуван уметник на церемонијата во историјата, но синоќа Хари Стајлс замина со наградата албум на годината.

Греми ги прошири своите врвни награди меѓу другите уметници, оставајќи ја Бијонсе надвор од сцената на крајот од вечерта. Но, суперѕвездата беше постојано присутна во текот на ноќта, дури и кога таа не беше во салата, особено откако ја освои 32-та награда и го надмина починатиот композитор Георг Солти во победи на сите времиња.

„Се трудам да не бидам премногу емотивна“, рече суперѕвездата по нејзината историска победа додека нејзиниот сопруг Џеј Зи стоеше и и аплаудираше. Пејачката им се заблагодари на својот покоен вујко, нејзините родители, Џеј Зи и нејзините деца што ја поддржале. „Само се обидувам да ја добијам оваа ноќ. Сакам да му се заблагодарам на Бога што ме заштити. Фала ти Боже.”

Сцената на Греми беше на Бијонсе од 2010 година, кога ја освои песната на годината за „Single Ladies“. Таа додаде четири трофеи во нејзината колекција за нејзиниот албум „Renaissance“.

Стајлс беше емотивен кога ја прифати наградата за албум на годината, велејќи дека е инспириран од сите во категоријата. „Многу различни периоди од мојот живот, ги слушав сите во овие категории. Многу е важно да се запамети дека не постои нешто како најдобро“.

Британскиот пејач-актер во неделата однесе три награди. „Се чувствувате како потврда дека сте на вистинскиот пат“, рече пејачот зад сцената. „Кога ќе влеземе во студио и ќе започнеме со снимање, само ја правиме музиката што сакаме да ја направиме. Чувството е навистина убаво да се чувствувате како „О, тоа е вистинската работа што треба да се направи“.

На Бијонсе и недостасуваше да биде во собата кога го врза рекордот на Солти на почетокот на телевизискиот пренос. Водителот Тревор Ноа рече дека е на пат кон церемонијата, но го обвини сообраќајот во Лос Анџелес што не била лично да ја прими.

Откако Бијонсе – водечката номинирана вечер – конечно пристигна, Ноа и ја додели наградата за најдобра R&B песна на нејзината маса.

Бијонсе победи за најдобра R&B песна за „Cuff It“, за денс-електрична музика за „Break My Soul“, традиционална R&B изведба за „Plastic Off the Sofa“ и денс-електричен албум за „Renaissance“, која беше номинирана за албум на годината.

Лизо го освои рекордот на годината за „About Damn Time“, одржувајќи возбудлив говор што крена многу од публиката, вклучувајќи ги Бијонсе, Тејлор Свифт и Адел, на нозе.

„Јас и Адел добро се забавувавме, навивајќи за нашите пријатели. Ова е неверојатна ноќ. Ова е толку неочекувано“, рече Лизо, посветувајќи му ја наградата на Принс.

„Сакав да го направам светот подобро место, па морав да бидам таа промена за да го направам светот подобро место. Сега гледам наоколу и гледам дека овие песни се за тоа да го сакаш своето тело и да се чувствуваш удобно во својата кожа и да се чувствуваш добро. ”

Џез-пејачката Самара Џој ја освои наградата за најдобар нов изведувач, во конкуренција со Вет Лед, Анита и Манескин.

Ветеранската пејачка и текстописец Бони Рајт ги победи големите ривали како Адел, Свифт и Бијонсе за да ја добие наградата за песна на годината. „Толку сум изненаден. Не знам што да кажам“, рече видно запрепастениот Раит, додавајќи дека песната „Just Like That“ го истражува донирањето органи. Заврши една вечер кога Рејт освои две други Греми – за најдобра изведба на Американа и најдобра песна од американски корени.

Сем Смит и Ким Петрас ја добија наградата за најдобра изведба на поп дуо-група за нивната песна „Unholy“.

За време на сегментот „Inmemoriam“, Греми ги препознаа животите на Лорета Лин, раперот на Мигос Тајоф и Кристин Мекви со неколку изведувачи со ѕвезди кои им оддаваа почит.

Кендрик Ламар го освои шестиот трофеј во кариерата за најдобра рап изведба за „The Heart Part 5“, а исто така го освои и најдобриот рап албум за неговата студиска понуда „Mr. Моралес и големите чекори“.

Виола Дејвис се појави од неделното шоу „ЕГОТ“ – термин за оние кои освоиле Еми, Греми, Оскар и Тони – по нејзината победа за најдобра аудио книга, нарација и снимка за раскажување приказни. Актерката одржа емотивен говор и категорично рече „Само се издигнав“ откако таа излезе на сцената за да ја земе наградата.

„Ох, Боже“, рече таа. „Ја напишав оваа книга за да ја почестам 6-годишната Виола, да ја почестам неа, нејзиниот живот, нејзината радост, нејзината траума, сè“, рече Дејвис. „Така беше патување.”

Шоуто се врати во Лос Анџелес откако пандемијата прво се одложи, а потоа ги принуди Греми да се преселат во Лас Вегас минатата година. Ноа беше домаќин и на церемонијата, на која Џон Батист го однесе домашен албум на годината.(АП)