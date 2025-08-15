Бијонсе е на пола пат до ЕГОТ статус

Ренесансата на Бијонсе не покажува знаци на забавување!

Пејачката на „Тексас Холд ‘Ем“ ја освои својата прва награда Еми оваа недела, откако нејзиниот специјал на Нетфликс „Бијонсе Боул“ победи за извонредни костими за естрадни, документарни или реалити програми, една од категориите на жирито – награди одредени од панел од експерти и професионалци – за кои победниците беа објавени во вторник.

Бијонсе беше наведена како еден од дизајнерите на костими за шоуто, кое беше номинирано за четири други признанија на 77-мото доделување на наградите Еми.

Последната победа на Ејонсе значи дека таа е на половина пат до заработка на статусот EGOT, кој се постигнува со заработка на награда Еми, награда Греми, Оскар и награда Тони.

Поп мегаѕвездата веќе има 35 награди Греми од 99 номинации, што ја прави најнаградувана и најноминирана уметница во историјата на Греми.

Една од наградите Греми на Бијонсе е посакуваната награда за албум на годината, која ја освои во февруари за „Cowboy Carter“, нејзиниот кантри концепт албум.

Се вели дека терминот EGOT е измислен кон крајот на 1984 година од актерот Филип Мајкл Томас, кој ја изразил својата желба еден ден да го добие признанието откако се прославил со улогата во „Miami Vice“.

До денес, 21 лице го постигнало импресивниот подвиг да стане добитник на EGOT, а уште петмина го добиле ова признание преку почесни или специјални награди.

Во меѓувреме, ѕвезди како Синтија Ериво, Лин-Мануел Миранда и Хју Џекмен се меѓу оние кои се на прагот да се приклучат кон клубот EGOT, со три од четири трофеи досега.