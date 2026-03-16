Без струја делови од Карпош и Волково

Без електрична енергија денеска ќе останат дел од корисниците во Карпош, Волково и Кисела Вода, соопштуваат од Центарот за управување со кризи (ЦУК), по добиено известување од ЕВН.

-Од ЕВН Македонија АД известуваат дека поради зафати во електродистрибутивната мрежа на ден 16.03.2026 година (Понеделник) без електрична енергија ќе останат: од 08:30 до 12:30 часот, корисниците на Ул.1506 Скупи и дел од ул. Никола Карев 9 кај река Лепенец и Стоп Енд Го. (општина Карпош), од 09:00 до 15:00 часот, дел од корисниците на ул. 31 Волково (оштина Ѓорче Петров), соопшти ЦУК.

Оттаму додаваат и дека од 11:00 до 13:00 часот, без струја ќе бидат и дел од корисниците на ул.Ефтим Спространов (Кисела Вода).