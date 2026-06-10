Утре авионска дезинсекција против ларви од комарци

Градот Скопје соопшти дека на 11.06.2026 година (четврток), во раните утрински часови ќе се изврши авионска дезинсекција против ларви од комарци на подрачјето на градот Скопје.

Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, ќе се прска првиот нареден ден, кога ќе бидат поволни временските услови, во истиот термин, се вели во соопштението.

Се известуваат пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.