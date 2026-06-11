Без струја две улици во чаршија и повеќе скопски села

Без струја денеска од 7:30 до 15 часот ќе останат корисниците од улицата Покриена чаршија и дел од улицата Ковачка во Стара скопска шаршија.

Како што соопшти Регионалнит центар за кризи на Град Скопје, без електрична енергија од 8 до 14 часот ќе останат корисниците од село Рашче, Хлорна станица Рашче, село Бојане, село Копаница, дел од село Кондово и од 8 до 16 часот селата Добрино, Гумалево, Кадина Река, Смесница, Зелениково, Страхојадица, Тисовица, Дејковец и Ново Село.