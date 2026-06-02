Без струја дел од Бутел и Ѓорче Петров

Без електрична енергија денеска ќе останат дел од корисниците на Бутел и Ѓорче Петров.

-На ден 02.06.2026 година (вторник) без електрична енергија ќе останат – во периодот од 08.00 до 10.00 часот, корисниците од улиците Натанаил Кучевишки, Петар Манџуков и Александар Урдаревски (Општина Бутел), а во периодот од 10.00 до 12.00 часот, корисниците од улиците Петар Манџуков и Благоја Вујов. (Општина Ѓорче Петров), соопшти РЦУК по добиено известување од ЕВН.

Исто така, во периодот од 12.00 до 14.00 часот, струја нема да имаат корисниците од улиците Хо Ши Мин, Бутелска и Софре Марковски (Општина Бутел).