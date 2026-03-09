Бенфика се спаси по 0:2 со Порто, Мурињо беше исклучен кон крајот на натпреварот

09/03/2026 08:44

Бенфика и Порто одиграа нерешено 2:2 синоќа во 25. коло од португалската Премиер лига. Натпреварот се одигра на „Естадио да Луж“ во Лисабон.

Виктор Фрохолд и Оскар Пјетушевски ги постигнаа головите за гостите во првото полувреме. 

Андреас Шјелдеруп и Леандро Бареиро ги постигнаа головите за домаќините во второто полувреме, а Бареиро израмни во 89. минута.

Во 90+1 минута, тренерот на Бенфика, Жозе Мурињо, и резервниот дефанзивец Николас Отаменди добија црвени картони поради неспортско однесување.

Бенфика има 59 бода и е трета на табелата во лигата. Порто е прв со 66 бода.

