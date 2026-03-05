Белата куќа бара итно решение за зголемувањето на цените на горивата во САД по нападот врз Иран

Шефицата на кабинетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Сузи Вајлс, побара од своите советници да презентираат предлози за решение за зголемувањето на цените на горивата во САД по нападот врз Иран.

Како што пренесува Политко, повикувајќи се на анонимни добро информирани извори од енергетската индустрија, администрацијата на Трамп „го превртува секој камен“ за да го спречи зголемувањето на цените што се заканува да ги загрози економските цели на американскиот претседател.

Нападот на САД и Израел врз Иран ја зголеми цената на суровата нафта за повеќе од 10 долари за барел, туркајќи ги цените на бензинот во САД на највисоко ниво откако Трамп ја презеде функцијата во јануари минатата година.

Извори блиски до Белата куќа наведуваат дека министерот за енергетика Крис Рајт и советниците предводени од министерот за внатрешни работи Даг Бургум се под огромен притисок да најдат начин да го стабилизираат пазарот.

„Луѓето буквално им викаат на соработниците да најдат каква било добра вест за да се спротивстават на гласините за постојано зголемување на цените“, рече еден од извршните директори во секторот енергетика.

Белата куќа разгледува неколку радикални потези, како што е привремено укинување на федералниот данок на гориво. Мерката ќе бара одобрение од Конгресот, а постои ризик рафинериите и бензинските пумпи да не ги пренесат заштедите директно на потрошувачите. Покрај тоа, претседателот Трамп веќе објави дека американската војска ќе понуди заштита на бродовите што минуваат низ Ормутскиот теснец.

Американскиот претседател, исто така, ѝ наложи на Корпорацијата за меѓународно развојно финансирање да обезбеди осигурување за превозниците, чии полиси беа откажани поради воени дејствија.