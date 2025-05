Барселона ја освои титулата во Ла Лига, по натпреварот против Еспањол настана хаос

Барселона ја освои титулата во шпанското првенство победувајќи го Еспањол со 2-0 во градското дерби, две кола до крајот на Ла Лига, благодарение на головите на Ламине Јамал и Фермин Лопез.

Оваа победа е особено слатка за навивачите на Барса бидејќи ја одзедоа титулата од еден од нивните најголеми ривали (Реал) и ја обезбедија со победа над друг – Еспањол. Барселона и Еспањол се градски ривали, но и идеолошки ривали. Тие имаат големо историско соперништво бидејќи Барселона е клуб на каталонски сепаратисти, а Еспањол е клуб на шпански монархисти.

Затоа пред натпреварот тренерот на Барселона, Ханси Флик, одлучи дека Барселона нема да ја слави титулата на теренот по натпреварот со Еспањол доколку Барса потоа ја освои титулата, туку ќе се повлече во соблекувалната што е можно поскоро. Причината е од безбедносна природа – пред две години Барселона исто така ја обезбеди титулата пред Реал со победа на Корнела, стадионот на Еспањол.

Потоа навивачите на лутиот ривал истрчаа на теренот и предизвикаа немири. Барселона се плашеше од уште едно такво сценарио, па пред натпреварот објави дека се откажала од нова забава на стадионот на ривалот. И овој пат, по натпреварот и победата на Барса во титулата, настана хаос. Балде и Пере Мила се судрија.

Играч на Барса го турна противничкиот играч, кој падна на подот. Балде му го направи ова на Мила затоа што ги турна играчите на Барселона кои славеа. Следеше ново диверзија на Еспањол. За да им ја расипат прославата на играчите на Барселона, тие ги вклучија прскалките за вода наменети за полевање на тревникот на стадионот „Еспањол“.

Hans Flick does not want to celebrate the championship in front of his opponent.

He has endless respect for Espanyol players and fanspic.twitter.com/9qnwo3g30u

