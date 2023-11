Барбра Стрејсенд го прекршила бонтонот кога се сретнала со претседателот Кенеди, пишува во мемоарите

Во новите мемоари на Стрејсенд, „Моето име е Барбра“, легендарната пејачка и актерка вели дека ги напуштила правилата на бонтон кога се сретнала со претседателот Кенеди на вечерата на дописниците во Белата куќа.

Барбра Стрејсенд сè уште се сеќава на една од нејзините најрани средби со ѕвезда, кога младата пејачка се сретна со претседателот Џон Ф. Кенеди на вечерата на Здружението на дописници во Белата куќа во 1963 година – и прекрши неколку правила на бонтон на тој гала настан.

Размислувајќи за незаборавната средба во нејзините нови мемоари, My Name Is Barbra, Стрејсенд објаснува дека Кенеди ја замолил да пее на престижниот настан откако ја видел на The Dinah Shore Chevy Show само неколку дена претходно. „Мора да знаете до сега дека можам да бидам неверојатно блага за многу работи, но ова беше возбудливо, дури и за мене“, пишува таа.

Носејќи облека од нејзин сопствен дизајн – сива тоалета во империјален стил која се отвара надолу за да открие кремаста тоалета одоздола – Стрејсенд, тогаш 21, изведе три песни. Таа заврши со „Happy Days Are Here Again“, велејќи дека навистина чувствува радост што го има ЏФК во Белата куќа, а нејзиниот настап го одразува тоа.

По вечерата, изведувачите се наредија да се сретнат со Кенеди, потсетени од тимот на протоколот дека треба брзо да го поздрават и да се движат без да бараат автограми.

Таа продолжува: „Кога ЏФК дојде до мене, тој ми рече дека имам прекрасен глас и ме праша: „Колку долго пееш? Реков: „Колку сте вие претседател“. Тој се насмеа, а јас го направив токму она што ни беше кажано да не го правиме“.

Стрејсенд извадила картичка од вечерата и го замолила ЏФК да ја потпише за нејзината мајка, што тој и го направил, а кога и ја вратил таа му рекла: „Ти си кукла“.

„Претпоставувам дека некои луѓе беа малку изненадени кога ме слушнаа како му го кажувам тоа на претседателот“, пишува таа. „Искрено, беше спонтано од мојата уста“.

Гледајќи наназад 60 години подоцна, Стрејсенд стои зад нејзиниот брз комплимент до претседателот, објаснувајќи дека во нејзините очи тој навистина бил кукла со сјај што ја доловувал наклонетоста на луѓето.

Што се однесува до картичката што тој љубезно и дал автограм, таа вели дека ја изгубила додека стигнала дома.

Вечерата на дописниците од Белата куќа на 24 мај 1963 година ќе биде последна за претседателот Кенеди. Шест месеци подоцна, на 22 ноември, тој беше убиен додека водеше кампања за реизбор во Далас, Тексас, оставајќи го светот шокиран од ненадејната загуба на најмладиот избран претседател на нацијата.

Неколку децении подоцна, во 2008 година, Центарот за изведувачки уметности Џон Ф. Во тоа време, претседателот на Центарот Кенеди, Стивен А. Шварцман, изјави: „Современата кариера на Барбра Стрејсенд во музиката, театарот, филмовите и телевизијата е еден од највозбудливите спектакли во нашата култура“.

Таа ја доби наградата во Белата куќа од тогашниот претседател Џорџ Буш.