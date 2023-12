Барак Обама ги откри своите омилени песни во 2023 година

Како што е традиција од неговото претседателствување, поранешниот претседател Барак Обама ги објави своите омилени песни од 2023 година. Списокот опфаќа многу различни жанрови и уметници, од фолк и кантри, до R&B и соул. Уметниците на листата ги вклучуваат Карол Џи, Шакира, Меган Ти Сталион, 6LACK, Мицки, Зак Брајан и Кејси Масгрејвс, Теди Свимс, Рита Вилсон и Кит Урбан, Џон Батист, Лени Кравиц, Викторија Моне,Биг Тиф, Бурна Бој и 21 Саваж .

Обама претходно ги објави листите на омилени филмови и омилени книги на годината.

Еве ја плејлистата со омилени песни на Обама за 2023 година:

“TQG” by Karol G & Shakira

“I Remember Everything” by Zach Bryan Feat. Kacey Musgraves

“Sprinter” by Dave & Central Cee

“Since I Have A Lover” by 6LACK

“Cobra” by Megan Thee Stallion

“Joiner” by Blondshell

“Midnight Gospel” by Alé Araya Feat. Joseph Chilliams

“America Has A Problem” by Beyoncé Feat. Kendrick Lamar

“Water” by Tyla

“The Returner” by Allison Russell

“Unavailable” by Davido Feat. Musa Keys

“My Love Is All Mine” by Mitski

“Sittin’ On Top Of The World” by Burna Boy Feat. 21 Savage

“Vampire Empire” by Big Thief

Younger & Dumber” by Indigo De Souza

“Toxic Trait” by Stormzy Feat. Fredo

“Where You Are” by John Summit & Hayla

“La Bebe (Remix)” by Yng Lvcas & Peso Pluma

“On My Mama” by Victoria Monét

“Cast Iron Skillet” by Jason Isbell and the 400 Unit

“WY@” Brent Faiyaz

“Amapiano” by Asake & Olamide

“Lose Control” by Teddy Swims

“Crazy Love” by Rita Wilson & Keith Urban

“Drink The River” by Gabe Lee

“Road To Freedom” by Lenny Kravitz

“It Never Went Away” by Jon Batiste