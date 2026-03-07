Австралиска авиокомпанија планира да го лансира најдолгиот лет во светот 

Австралиската авиокомпанија „Квантас“ планира да го лансира најдолгиот директен лет во светот следната година, помеѓу Сиднеј и Лондон, кој треба да трае повеќе од 20 часа. Патниците на летот, како дел од Проектот „Изгрејсонце“, ќе можат да видат два изгрејсонца пред слетувањето.

„Квантас“ планира да лансира рути од Сиднеј до Лондон и Њујорк, од кои секоја ќе биде долга повеќе од 16.000 километри. Овие ултра долги рути ќе го користат „Ербас А350-1000ULR“. Ознаката ULR значи дека ова е верзија на авионот дизајнирана за летови на многу долги релации. Авионот ќе биде конфигуриран за 238 патници.

Најдолгиот комерцијален лет во светот

Новите летови на „Квантас“ ќе го надминат моменталниот рекорд – летот на „Сингапур ерлајнс“ помеѓу Сингапур и Њујорк, кој трае нешто повеќе од 19 часа. Иако има подолга рута, рутата од Шангај до Буенос Аирес, која трае околу 29 часа, вклучува застанување во Нов Зеланд за полнење гориво. Ова би го направило летот од Сиднеј до Лондон најдолгиот комерцијален лет без престан во светот.

Историска инспирација за името

Името Проект Санрајз е инспирирано од легендарните летови од Втората светска војна познати како „Двоен Санрајз“. По јапонската окупација на Сингапур во 1942 година, воздушните врски со Австралија беа прекинати. За да се одржи оваа врска, пилотите на Квантас летаа со хидроавиони PBY Catalina на исклучително тешки рути од Перт до Цејлон, сега Шри Ланка.

Овие летови траеја до 30 часа без престан. Тие беа направени вкупно 271 пат, со модифицирани авиони, минимален екипаж и дополнителни резервоари за гориво. На овие летови екипажите го видоа изгрејсонцето двапати, што подоцна послужи како инспирација за името на модерниот проект.

Планови и тестирање

Според Форбс, се очекува тест летовите на новиот авион да започнат подоцна оваа година. Ако сè оди според планот, првите комерцијални патнички летови би можеле да започнат во првата половина на 2027 година.