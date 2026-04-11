Авокадото ќе трае подолго ако го чувате во фрижидер со друг зеленчук

Авокадото е познато по тоа што брзо станува кафеаво по сечењето, но постои едноставен трик што може да ја продолжи нивната свежина. Ако го чувате во фрижидер со друг вид зеленчук, би можеле да ја задржат својата зелена боја и свежина многу подолго, со што ќе се намали отпадот од храна, пишува „Мирор“.

Авокадото е исклучително хранливо овошје богато со влакна, здрави масти и речиси 20 витамини и минерали. Се смета за корисно за здравјето на срцето бидејќи помага во намалувањето на „лошиот“ холестерол, а исто така го поддржува здравјето на очите и помага во регулирањето на телесната тежина.

Сепак, секој што исечал авокадо за да го искористи само половина знае дека е трка со времето пред изложеното месо од овошјето да стане кафеаво. Ова се должи на оксидација, хемиска реакција помеѓу кислородот од воздухот и ензимите во авокадото, која се случува многу брзо.

Доколку авокадото не мириса лошо, кафеавиот дел е безбеден за јадење, но изгледа непривлечно, поради што многу луѓе претпочитаат да го фрлат. Сепак, еден едноставен трик за складирање може да ви помогне да го одржите вашето авокадо свежо подолго време.

Трикот со кромид

Во видео споделено на Инстаграм, тренерката за здравје и фитнес Џесика Го покажа како да се спречи поруменувањето на авокадото со тоа што ќе се чува во херметички затворен сад со парче црвен кромид. „Ако има еден кујнски трик што ме воодушевува секој пат, тоа е да ги одржувам исечените авокада свежи со парче црвен кромид“, рече таа.

„Јас само го чувам врвот од црвениот кромид во садот за да ги одржам моите авокада свежи. Ја исеков оваа половина вчера и е сосема во ред. Мислам дека е чиста магија. Обидете се да ми кажете дека не е. Авокадо што стои само две минути ќе почне да поруменува, но штом го ставам во сад со малку црвен кромид, погледнете колку е свежо“, додаде таа.

Овој трик претходно го сподели авторката на готварски книги Никол Кешишјан Модиќ, која објасни во емисијата „Добро утро Америка“ во 2023 година дека трикот функционира затоа што кромидот ослободува сулфур, што го спречува кислородот од воздухот да комуницира со ензимите во авокадото.

Сепак, таа забележа дека ова може да предизвика авокадото да добие „благ вкус на кромид“. Ова нема да биде проблем ако планирате да го користите во гвакамоле, кое веќе содржи кромид, но може да се забележи во други јадења, особено ако не сте љубител на кромид.

Како да складирате цело авокадо?

Ако авокадото е незрело, тврдо и светло зелено, чувајте го на собна температура додека малку не омекне. За побрзо да созрее, ставете го во хартиена кеса со банана или јаболко еден или два дена, бидејќи овие овошја ослободуваат етиленски гас, што го забрзува процесот. Откако авокадото ќе созрее, преместете го во фрижидер за да го забавите понатамошното созревање и да го одржите свежо уште неколку дена.

Како да складирате исечено авокадо?

Доколку е можно, оставете ја семката во половината што ја чувате; тоа нема да спречи целата површина да потемни, но може да го забави процесот на делот што го покрива. Премачкајте ја или посипете ја исечената страна со лимон, сок од лимета или малку оцет за да ја забавите оксидацијата. Цврсто притиснете ја пластичната фолија директно врз месото од авокадото или ставете го во херметички затворен сад со минимален воздух. Секогаш веднаш ставете ги исечените авокада во фрижидер.

Како да препознаете дали авокадото е скапано?

Мало потемнување е нормално. Ако горниот слој само малку ја променил бојата и авокадото мириса добро, едноставно изгребете ја семката. Фрлете го авокадото ако има кисел или „скапан“ мирис, видлива мувла или ако месото е многу темно или сиво, има непријатен вкус и е лигаво по текстура.