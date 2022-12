„Аватар: Патот на водата“ заработи 850 милиони долари на глобално ниво за 10 дена

САД- По 10 дена на големото платно, големобуџетниот еп на Дизни и 20th Century „Avatar: The Way of Water“ е петти филм со најголема заработка во годината со глобална продажба на билети од 855 милиони долари.

Досега долго одложуваното продолжение на Џејмс Камерон заработи 253,7 милиони долари на домашниот бокс офис и 600 милиони на меѓународно ниво. Дури и со суровото зимско време во Северна Америка и зголемените случаи на Ковид, РСВ и грип ширум светот, продолжението на „Аватар“ се очекува да донесе голема заработка во наредните денови. До крајот на годината, буџетот од 350 милиони долари има за цел да ја достигне границата од 1 милијарда долари. Тоа е репер што само два други филма, „Топ ган: Маверик“ и „Јура Светска доминација“, успеаја да го постигнат во 2022 година.

Надвор од Северна Америка, „Аватар 2“ имаше најсилна излезност во Кина со 100,5 милиони долари, потоа Кореја со 53 милиони долари, Франција со 52,3 милиони долари, Индија со 37 милиони долари и Германија со 35,7 милиони долари. Постојат неколку причини зошто следниот филм ќе се бори да ги достигне височините на неговиот претходник, што е филм со најголема заработка во историјата со 2,97 милијарди долари ширум светот. Како прво, глобалната благајна не се врати целосно од пандемијата, а важните пазари како Кина доживуваат оживување на вирусот. Покрај тоа, продолжението нема да се игра во Русија, каде што оригиналот заработи 116 милиони долари.

Imax придонесе за значаен дел од глобалната продажба на билети, со 97 милиони долари кои доаѓаат од премиум екраните на компанијата. Како и оригиналните, поскапите Imax и 3D билети се очекува да ги зголемат вкупните приходи за „Аватар 2“.

„Avatar: The Way of Water“ ја покажува силната издржливост на глобалниот бокс офис што ја очекувавме, особено со неговата феноменална изведба на меѓународно ниво, каде што неколку клучни пазари ја зголемија својата заработка во текот на првиот викенд“, рече Рич Гелфонд, извршен директор на Imax. „Нашите екрани остануваат изборна дестинација за да се доживее овој единствен филм. (Варајати)