Асистентот кој ја измами италијанската филмска дива Џина Лолобриџида осуден на три години затвор

Личниот асистент е осуден на три години затвор откако беше прогласен за виновен за измама на холивудската дива Џина Лолобриџида од милиони евра имот, готовина, автомобили и накит.

Андреа Пјацола беше осуден од судот во Рим за проневера на имот од 10 милиони евра (8,7 милиони фунти) од имотот на актерката – која играше улоги со Шон Конери, Рок Хадсон и Тони Кертис – помеѓу 2013 и 2018 година.

Наречена од Италијанците „Ла Лоло“, таа имаше блескава холивудска кариера, а подоцна стана скулптор, фотограф и амбасадор на УНИЦЕФ пред нејзината смрт во јануари на 95-годишна возраст.

Во нејзините најславни денови, Лолобриџида беше огромна ѕвезда од двете страни на Атлантикот.

Хемфри Богарт еднаш рече за неа: „Таа направи Мерилин Монро да изгледа како Ширли Темпл“.

Пјацола, кој италијанските медиуми го опишуваа како „играчка“, беше прогласен за виновен за искористување на возраста и ранливата ментална состојба на Лолобриџида за да ја измами од поголемиот дел од нејзиниот имот.

Нему му беше наложено да плати 500.000 евра како компензација на наследниците на актерката.

Обвинителите побараа потешка затворска казна од седум и пол години.

Пјацола почнал да работи за Лолобриџида како асистент во 2009 година, кога имал 21 година.

Тој ја освоил нејзината доверба, станал нејзин придружник и на крајот се преселил во нејзината вила на Апискиот пат, древниот римски пат кој сè уште опстојува на периферијата на Рим.

Двојката често беше видена заедно на блескави настани.

Меѓу имотот што тој беше обвинет дека со измама го набавил бил и „Јагуар“ од типот „Ф“, кој наводно го продал во 2018 година за 130.000 евра, со што ги ставил во џеб приходите.

Тој беше обвинет и за продажба на два стана во близина на Шпанските скали во Рим за 2 милиони евра.

Обвинителите рекоа дека тој ја држел поранешната секс симбол „во изолација“ од нејзиното семејство и „во состојба на ранливост“.

Тој ги отфрли обвиненијата и, непосредно пред изрекувањето на пресудата, пред судот во понеделникот изјави: „Верувам дека јас бев единствениот што се грижеше за Џина Лолобриџида со љубов“.

Обвинителката Елеонора Фини пред судот во септември изјави: „Односот меѓу жртвата и обвинетиот беше неурамнотежен.

„Имаше манипулација од негова страна и низа дејствија кои беа спротивни на интересите на Џина Лолобриџида“.

Г-ѓа Фини го обвини Пјацола дека ја искористил нејзината „кревка состојба“.

Адвокатскиот тим на Пјацола призна дека тој завршил со голем дел од нејзиниот имот, но инсистираше на тоа дека преносот на средствата бил завршен со нејзина согласност.

Адвокатот Филипо Морлачини инсистираше дека последните години на Лолобриџида биле среќни и исполнети „благодарение на приврзаната грижа на овој млад човек“.

Случајот го покрена Андреа Шкофиќ, која е единственото дете на Лолобриџида и нејзиниот прв сопруг, Милко Шкофиќ, словенечки лекар.

Актерката се појави во некои од најголемите блокбастери на ерата, вклучувајќи ги Solomon and Shebaсо Јул Бринер и The Hunchback of Notre Dame со Ентони Квин.

Лолобриџида е родена во градот Субијако, во планините источно од Рим, ќерка на производител на мебел.

Таа учествуваше на натпревари за убавина како тинејџерка и доби неколку улоги во италијански филмови пред да го привлече вниманието на холивудските режисери.

Откако се сврте кон фоторепортерството, таа обезбеди ексклузивно интервју со Фидел Кастро на Куба.

Таа, исто така, се занимаваше со политика, неуспешно се кандидираше за Европскиот парламент. (Телеграф)