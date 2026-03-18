Артета: Против Баер го одигравме нашиот најдобар натпревар оваа сезона

18/03/2026 09:08

Тренерот на Арсенал, Микел Артета, даде свое видување за триумфот од 2:0 над Баер Леверкузен остварен синоќа во реваншот од осминафиналето на Лигата на шампионите.

– Арсенал се претстави одлично. Добро почнавме, целосно доминиравме и создадовме многу шанси пред голот на Баер. Голманот го држеше Леверкузен во игра долго време во првото полувреме. Игравме одлично и индивидуално и како тим. Ова е нашиот најдобар настап оваа сезона, истакна Артета.

За следниот противник има високо мислење и очекува два тешки натпревара.

– Натпреварите со Спортинг? Ги победивме минатата сезона, но ова ќе биде различно. Го гледав првото полувреме од нивниот натпревар со Бодо. Тие се тим од врвна класа. Нема да биде лесно, изјави Артета на официјалната веб-страница на УЕФА.

Арсенал го елиминира Баер Леверкузен со вкупни 3:1 и се пласира во четвртфиналето каде што ќе се соочи со Спортинг Лисабон. 

Поврзани содржини

Шокантна одлука во Африка. На Сенегал му е одземен Купот на нации, Мароко е прогласен за шампион
Работнички и Тиквеш ќе играат натпревар во чест на Андреј Лазаров
Очекувано: ФИФА ја отфрли единствената реална шанса на Иран да игра на Светското првенство
Шпанија место со Аргентина во Финалисима, ќе игра пријателски натпревар со Србија
Македонските кошаркарки ја пречекуваат Хрватска во последното коло од квалификациите за ЕП 2027
Дончиќ е во животна форма. Го наполни кошот и на Хјустон
Анчелоти: Нејмар може да оди на Светското првенство ако е 100 проценти подготвен, тоа не е случај во моментов
Иран во преговори со ФИФА за преместување на натпреварите од СП 2026 година од САД во Мексико

