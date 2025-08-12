Арон Тејлор-Џонсон сè посериозен кандидат за улогата на „007“

12/08/2025 10:05

Лондон – Британскиот глумец Арон Тејлор-Џонсон сè повеќе е во центарот на вниманието како еден од главните кандидати за наследник на Даниел Крејг во улогата на Џејмс Бонд.

Иако сè уште не е официјално потврдено кој ќе ја преземе легендарната улога на тајниот агент „007“, на социјалните мрежи Арон има сè поголема јавна поддршка. Гласините за негово вклучување во серијалот траат со месеци, а сега се поткрепени и од фактот дека Тејлор-Џонсон неодамна потпиша договор со луксузниот бренд „Омега“ којшто со години е официјален добавувач на часовници за „Бонд“ филмовите. Соработката дополнително ги подгреа надежите дека Англичанецот е новиот избор на продуцентите.

Доколку ја добие оваа престижна улога, Арон го очекуваат и значителни парични придобивки. Неговиот претходник Даниел Крејг, кој ја презеде улогата во 2005 година и глумеше во шест филма, наводно заработил вкупно 100 милиони долари.

Прашан за можноста да влезе во оделото и чевлите на Бонд, глумецот кратко рече: – Навистина не е до мене, да говорам за тоа.

Тејлор-Џонсон веќе се докажа во филмската индустрија, т.е. во филмови како детската акција „Кик-ес“, „Момче за никаде“ (Nowhere Boy) и „Ерата на Ултрон“ на „Марвел“ (Marvel’s Avengers: Age of Ultron) каде што го глумеше ликот на Пјетро Максимоф, „Ловецот Крејвен“ (Kraven the hunter)…

Иако се натпреварува со имиња како Тео Џејмс и Хенри Кавил, претходната работа на Арон, харизмата и зголеменото присуство во медиумите му носат сериозна шанса да стане новото лице на светски познатиот шпион. 

