Арагчи: Каков било крај на војната со Израел и САД мора да биде дефинитивен

16/03/2026 12:27

Шефот на иранската дипломатија Абас Арагчи денеска изјави дека за Техеран секој крај на американско-израелската војна со Иран мора да биде дефинитивен.

„Иран не побара прекин на огнот и сака да обезбеди каков било крај на војната со Израел и САД да биде дефинитивен“, рече Арагчи, пренесен од иранската агенција СНН.

Коментирајќи ги американските напади, тој рече дека „интересно е што САД признаваат дека напаѓаат за забава и дека не го изненадува тоа што меѓународната заедница не презема мерки“, пренесува агенцијата „Тасним“.

Уништен стадион Техеран фото: ДПА

„Цивилните објекти, вклучувајќи ги болниците и училиштата, редовно беа напаѓани, а според извештајот на министерот за здравство, беа нападнати 53 болници. Тие нападнаа и стадиони, вклучувајќи го и стадионот со 12.000 седишта, а имаме и маченици од спортската заедница“, рече Арагџи.

Според него, „тоа покажува дека непријателот не се придржува до никакви принципи, дека не се двоуми да нападне станбени области и бесрамно признава дека го прави тоа за забава“.

„Нашата нација е угнетена, но е херојска нација, и се спротивставува на сите овие притисоци со достоинство“, заклучи тој.

Поврзани содржини

Најчитани