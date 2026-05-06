Апасиев поднесува кривична пријава против ДКСК

– Јас си стојам на Зборот. Затоа, денес поднесов кривична пријава за „Повреда на рамноправноста на граѓаните“ против членовите на Прекршочната комисија при Антикорупциска, за кои надлежен стручен орган утврди дека извршиле директна дискриминација врз мене (со ускратување на уставно загарантираното право на учество во постапката и правото на правен лек), објави Апасиев на Фејсбук.

Повод е тоа што Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна дискриминација врз пратеникот и лидер на Левица, Димитар Апасиев, сторена од страна на Државната комисија за спречување на корупција поради неуредна и невоедначена достава и ускратување на уставно загарантираното право на правен лек.