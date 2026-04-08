Ангелов во потрага по нови пилоти за „ер тракторите“, авионите се враќаат од сервис

08/04/2026 10:07

Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), беше на спортскиот аеродром кај Штип, каде што се сретна со Раде Ивановски, сопственик на компанијата „Римин Еар“, пензиониран пилот на комерцијални летови и инструктор, при што разговараше за можности за основна обука на „ер трактори“.

Ангелов истовремено се сретна со тројца можни кандидати за пилоти на „ер трактори“, коишто имаат над 300 авио-часови во спортско летање. Притоа, тој имаше извидувачки лет со еден од кандидатите за пилот на „ер трактор“, над штипскиот регион.

Во овој моментов ДЗС има пет пилоти на „ер трактор“, еден авион е сервисиран и е на аеродром функционален и два се на сервис, коишто се очекува да пристигнат сервисирани и подготвени за употреба во април, а најдоцна во мај, со што поподготвено ќе се пречека летната сезоната на пожари на отворено.

Поврзани содржини

Најчитани