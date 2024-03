Американски хуманитарец за помошта на Газа: „Изгледаме 100 отсто слаби“ (Видео)

Одлуката на претседателот Џо Бајден да испрати хуманитарна помош во Газа ќе обезбеди привремено олеснување за Палестинците на теренот – но исто така ги разоткрива границите на пристапот на Америка кон Израел.

Кога САД испраќаат воени авиони да фрлаат храна, вода, лекови и друга помош за луѓето на кои им е потребна, тоа обично го прават во области окупирани од терористички групи или непријателски режими, а не од сојузници. А, сепак, месеците на притискање на Израел да дозволи поголема помош во Газа – каде што околу 80 отсто од населението е раселено и се наѕира глад – дадоа ограничени резултати. Дури и Бајден, кој одбива да го обвини Израел за недостигот на резерви, во петокот призна дека треба да се даде поголема помош во енклавата.

„Вистината е дека помошта што тече во Газа сега не е ни приближно доволна. Никаде не е доволно. Невини животи се на линијата, животите на децата се на линија“, рече Бајден заедно со италијанскиот премиер Џорџија Мелони во Овалната соба. „Треба да внесеме стотици камиони, а не само неколку“.

\

Everything that drops from the skies over Gaza is from America… food, water, biscuits for Palestinians… Bombs for Isreal! America is a fair country…it gives what one is desperate for! pic.twitter.com/a6DkU7Gweh

— Ahmednasir Abdullahi SC (@ahmednasirlaw) March 4, 2024