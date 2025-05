Амал без Клуни на премиерата на Боно во Кан

Кан- Амал Клуни се појави со стил за соло појавување на црвениот тепих на Канскиот филмски фестивал – и во тој процес ги прекрши сосема новите правила за дрес код на гала настанот.

Сопругата на Џорџ Клуни се појави на црвениот тепих во Франција за премиерата на „Bono: Stories of Surrender“ на 78-от Кански филмски фестивал во петок, 16 мај, носејќи тесна црна, свилена тоалета и дијамантски накит.

Иако на Клуни ѝ беше дозволено да се качи на црвениот тепих без проблем, филмскиот фестивал објави нови, строги упатства за облекување за овогодинешниот настан, што резултираше со тоа што некои посетители дури беа одбиени на влезот.

Како што е наведено на официјалната веб-страница со најчесто поставувани прашања за настанот, „Голотијата е забранета на црвениот тепих, како и во кој било друг дел од фестивалот“, поради „причини за пристојност“. Покрај тоа, „обемните облеки, особено оние со голем шлеп, кои го попречуваат правилниот проток на сообраќај на гостите и го комплицираат седењето во киното, не се дозволени“.

Гостите што присуствуваат на проекциите од околу 19:00 до 22:00 часот. во Гранд Театр Лимиер – чии скали со тепих се најпознати по тоа што прикажуваат највпечатливи изгледи – „се бара“ да носат вечерна облека во форма на долги фустани и смокинг.

Додека Клуни беше во Франција, 64-годишниот Џорџ се врати во Њујорк. Тој глуми во бродвејската продукција на „Добра ноќ и среќа“, базирана на неговиот истоимен филм од 2005 година.

Иако ниту Клуни ниту нејзиниот сопруг не работеа на „Bono: Stories of Surrender“ , долгогодишниот пријател на двојката и чест соработник на Џорџ, Бред Пит, беше продуцент на документарецот на Apple TV+, фокусиран на животот на фронтменот на U2.

Клуни можеше да се види како позира со Боно и Еџ на премиерата полна со ѕвезди. Присутни беа и многу други познати личности, вклучувајќи ги Имоџен Путс, моделот Петра Немцова, Ким Гордон, Тора Брч и други.

Според соопштението за медиумите, филмот ќе биде „смело и лирско визуелно истражување на моно шоуто на Боно“ и треба да се појави во петок, 30 мај, на Apple TV+.

22-кратниот добитник на Греми ја создаде емисијата врз основа на неговите успешни мемоари, Surrender: 40 Songs, One Story. Сепак, филмот е преработена верзија на неговата едночовечка сценска емисија, Stories of Surrender: An Evening of Words, Music, and Some Mischief,“ која беше базирана на неговата книга.

Претстојната продукција дава увид во „семејството, пријателите и верата што го предизвикале и го одржале“.