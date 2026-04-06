Алонсо ги критикува новите болиди: Крајот на херојот зад воланот

Двократниот светски шампион во Формула 1, Фернандо Алонсо, продолжува да ги критикува модерните автомобили.

Алонсо не се двоуми да го каже своето мислење. Никогаш не го сторил тоа, а во оваа фаза од кариерата сигурно нема да започне.

Возачот на тимот на „Астон Мартин“ повторно го посочи проблемот анализирајќи го однесувањето на новите автомобили според правилата за 2026 година.

За возач од неговата големина, техничкиот напредок го убива човечкиот фактор. Формула 1 станува премногу едноставна за возачите.

Двократниот светски шампион возеше повеќе од 20 години во Формула 1 во многу различни автомобили, каде што возачот беше навистина во центарот на вниманието.

Како што Ф1 напредуваше и се префрлаше на по„електрични“ автомобили, улогата на возачот губеше сè поголема важност во однос на самиот автомобил.

Магичното престигнување што го изведе Фернандо во својот автомобил на Рено, што го покажа како еден од најдобрите возачи во историјата, денес изгледа како далечно минато.

„Се соочуваме со многу сериозен проблем“

Загриженоста на Алонсо не е нова, но неговата директност е.

Астурјанецот верува дека активната аеродинамика и преголемата зависност од управувањето со електричната енергија ги претворија автомобилите во премногу предвидливи машини.

„Ако стигнеме до точка каде што секој може да влезе во автомобил на Формула 1 и да биде брз од првиот ден затоа што автомобилот прави сè за вас, се соочуваме со многу сериозен проблем“, признава Алонсо.

За возачот од Овиед, суштината на „кралската класа“ лежи во тежината, во таа разлика што ги одделува добрите од избраните.

Според него, автомобилите од 2026 година толку многу го намалија тој јаз што кредитот на возачот е изгубен во море од алгоритми и мапи на моторот.

Новите прописи, со поделба на моќноста 50/50 помеѓу моторот со внатрешно согорување и електричниот мотор, бараат многу постратешко и помалку физичко возење.

На ова се додаваат подвижни крила кои постојано се прилагодуваат за да се намали отпорот („drag“), што остава мешани впечатоци во падокот и се чувствува како да се тркате на играчката конзола „PlayStation“ на Sony.

Во овој контекст, Алонсо истакна колку е лесно да се возат автомобили денес.

„Можеби не готвач, но барем 50% од тимот би можеле да ги возат овие автомобили. Само ја тргате ногата од гаста или ја намалувате батеријата и таа се полни. Значи, да – повеќе нема предизвик во брзите кривини“, рече двократниот шампион.

По овие изјави, Фернандо покажа и одреден песимизам и покрај можните промени за време на априлската пауза.

„Тешко дека работите ќе се променат, бидејќи секогаш ќе постои прашањето за моќта што се користи на патеките и заштедата на енергија“, рече Шпанецот, изразувајќи сомнежи за значајни промени.

Предупредување до властите

Ова не е прв пат Алонсо да ја преземе улогата на критички глас кон ФИА.

Астурјанецот, кој возеше од „диви“ V10 мотори до денешните хибриди, се залага за враќање кон „чистата“ Формула 1.

За него, Ф1 не треба да биде натпревар на инженери кои прават лесни автомобили за возење, туку предизвик каде што само најдобрите можат да го скротат „ѕверот“.

На крајот, Фернандо испраќа јасна порака до сопствениците на „циркусот“: ако автомобилот престане да биде предизвик, Формула 1 ќе престане да биде најголемиот спектакл во светот.

Останува да се види дали канцелариите на ФИА ќе ги послушаат зборовите на најискусниот возач во историјата.