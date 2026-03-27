Алиу најави нов закон за лекови – побрзо одобрување нови

27/03/2026 14:22
Фото: Б. Грданоски

Министерот за здравство Азир Алиу на денешната прес-конференција најави дека следната недела на ЕНЕР ќе биде објавен нов закон за лекови усогласен со европските стандарди.

Потенцира дека актуелното законско решение за лекови е застарено и се јавила потреба да се усогласи со европските регулативи. Информира дека на новото законско решение се работело три години.

– Со законот воведуваме современи решенија за поефикасни, побрзи постапки за одобрување и регистрација на нови лекови. Воведуваме систем за следење на снабдувањето и навремено спречување недостиг на лекови и воведуваме напредни електронски системи за следливост и анализа на потрошувачката. Сакаме да изградиме поефикасен побезбеден систем за сите граѓани – рече Алиу.

Тој додаде дека со законот се зајакнува контролата на лековите во сите фази, а во врска со следењето на несаканите дејства се воведува организирано следење на безбедносните сигнали, подобра координација меѓу Министерството за здравство, Фондот за здравство и Агенцијата за лекови и медицински средства (МАЛМЕД) преку дигитализација на процесите за интероперабилност меѓу институциите.

– Клиничките испитувања ќе бидат усогласени со ЕУ-регулативата и ќе бидат во согласност со начелата на Водичот на добра клиничка пракса за поголеми права на испитаниците и задолжително мислење од етичка комисија пред да се спроведе клиничкото испитување – рече Алиу.

Министерот за здравство најави и дека фармацевтскиот отпад од домаќинствата ќе се собира на пунктови во национална мрежа.

Жичницата на Водно нема да работи поради неповолни временски услови
БРТ нема да поминува по средишното зеленило, туку по крајните ленти
По две децении се враќа средното полициско училиште
Пуштена во употреба новата трафостаница „Централна“ во Скопје – гарантира стабилно снабдување
Познати обвинителите кои ќе гонат организиран криминал
Викендов и на почетокот на идната седмица слаби локални врнежи од дожд, пообилни ќе бидат во среда
Завршија градежните работи на централната кујна при ЈОУДГ „Гоце Делчев“ во Општина Илинден
Галичник отсечен – снег повторно го затрупа патот; под снег и Крушево

