Алиев го згази знамето на Нагорно Карабах (ВИДЕО)

Претседателот на Азербејџан, Илхам Алијев, кој прогласи победа над ерменските сепаратисти , објави видео на кое го гази знамето на Нагорно Карабах.

Disrespectful. Little Turkey, Azerbaijani criminal president Aliyev walks on the flag of #Artsakh.

These warmongers have no lines, their motive is to spill blood and humiliate.

Stepping on this flag means he is stepping on Armenians, that’s his point. pic.twitter.com/lJkTEUdFej

— Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) October 16, 2023