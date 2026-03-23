Албанезе: Владите му дозволија на Израел да ги мачи Палестинците со нивната неактивност

Специјалниот известувач на ОН за окупираната палестинска територија, Франческа Албанезе, рече дека на Израел „ефикасно му е дадена дозвола да ги мачи Палестинците“ додека презентираше нов извештај до Советот за човекови права.

Презентирајќи го својот извештај, таа рече дека тој го документира тековниот геноцид врз палестинскиот народ.

Таа ја истакна широко распространетата и систематска употреба на тортура од страна на Израел, покрај создавањето на мачна средина против Палестинците.

Таа ги обвини владите дека овозможуваат злоупотреби, велејќи дека на Израел „ефикасно му е дадена дозвола да ги мачи Палестинците затоа што мнозинството влади и министри го дозволиле тоа“.

Според извештајот, помеѓу октомври 2023 и јануари 2026 година, израелските сили уапсиле повеќе од 18.500 Палестинци, вклучувајќи деца, додека речиси 100 починале во притвор, а околу 4.000 сè уште се пријавуваат како насилно исчезнати.

Според извештајот, илјадници луѓе биле притворени без обвинение и држени во нехумани услови.