Актерот кој Марлон Брандо го сметаше за најголем на сите времиња

Малку холивудски ѕвезди можат да се споредат со наследството на Марлон Брандо, гигантот на американскиот филм, кој од многумина се смета за најголем актер на сите времиња, пишува списанието Far Out. Додека имиња како Даниел Деј-Луис, Хоакин Феникс и Филип Сејмур Хофман често се споменуваат во ист контекст, огромниот број моќни улоги на Брандо, заедно со неговата мистериозна личност, го прават несомнен гигант.

Лесно е да се заборави колку е тешко да се стане икона во Холивуд, каде што многу ѕвезди блескаат накратко, а брзо се забораваат. Но, Брандо остави неизбришлива трага, а неговото наследство е вткаено во самата срж на филмската уметност.

Патот до славата

Најпознат по неговата соработка со Френсис Форд Копола на класиците од 1970-тите „Апокалипса сега“ и „Кум“, Брандо веќе беше познато име долго пред тоа. Тој имаше низа признати улоги во филмови како што се „Едноокиот Џек“ (1961), „Момци и девојки“ (1955) и „На доковите на Њујорк“ (1954). Тој беше номиниран за осум награди „Оскар“ во текот на својата кариера, освојувајќи два пред да се повлече од филмот на почетокот на новиот милениум.

Херој на еден филмски режисер

Со својот методичен пристап кон глумата, Брандо ја трансформираше модерната глума, стремејќи се да прикаже ликови со автентичност далеку од холивудскиот гламур.

Сепак, Брандо не глумеше независно. Тој имаше свои актерски идоли, вклучувајќи ги Џејмс Кегни, Џон Баримор, Фредерик Марч и Спенсер Трејси. Сепак, ниту еден од нив не можеше да се спореди со Пол Муни, оригиналниот Лузнавец, со кого Брандо настапи во сценската продукција на „A Flag is Born“ во 1946 година. Брандо во тоа време изјави дека изведбата на Муни била „најдобрата глума што сум ја видел во мојот живот“.

Во подоцнежно интервју, кога го прашале кој е најголемиот актер што некогаш го видел, Брандо одговорил: „[Пол] Муни, мојот прв херој. Веројатно затоа што моите родители ме однесоа во јидиш театарот да го гледам кога сè уште се викаше Муни Вајзенфројнд. Го запознав кон крајот на неговиот живот, кога работеше на бродвејската претстава „Наследи го ветерот“.

Покрај тоа што е театарска икона, Муни глумеше во голем број влијателни рани холивудски филмови, како што се ноар драмата „Јас сум бегалец од синџирната банда“ и „Животот на Емил Зола“. Муни и Брандо беа подеднакво дома на сцената и пред камерата, поседувајќи ненаметлива моќ во комбинација со искрена ранливост што ги правеше двајцата неопходни.

За жал, Муни и Брандо никогаш повеќе не работеа заедно. Муни работеше претежно на телевизија сè до неговата смрт во 1967 година, додека кариерата на Брандо зеде необичен пресврт по 1970-тите, со улоги во филмови како „Супермен 2: Верзијата на Ричард Донер“ и контроверзниот „Островот на доктор Моро“ од 1996 година.