Актерка, номинирана за Оскар, 67, признава дека заработува повеќе пари како модел отколку од глума

Шерон Стоун можеби е кинематографски икона, но ѕвездата од „Основен инстинкт“ открива дека нејзините најголеми хонорари денес доаѓаат од модната писта, а не од филмското платно. Во свет каде што холивудските кариери често се сметаат за крајна награда, Стоун ја спушта завесата од профитабилната реалност на нејзината ѕвездена моќ во модната индустрија.

Од нејзиното ѕвездено појавување во „Основен инстинкт“ од 1992 година, до нејзината улога номинирана за Оскар во „Казино“, Стоун стана глобален феномен во 90-тите. Во отворено ново интервју за „Бизнис инсајдер“, 67-годишната актерка и модел даде бомбастично откритие за нејзините тековни извори на приходи. „Сè уште сум модел и сè уште заработувам повеќе пари денес како модел отколку во филмот“, изјави Стоун. „Тоа е сè уште огромен дел од мојата реалност“.

Во 2023 година, Стоун откри дека била платена 500.000 долари за „Основен инстинкт“, додека нејзиниот колега Мајкл Даглас заработил 14 милиони долари.

Оваа финансиска реалност зборува за отпорноста на Стоун и означува втор чин во кариерата што речиси беше пропадната. Стоун, која глуми во новиот филм „Никој 2“, кој доажа во кината од 15 август, гласно зборуваше за тоа како Холивуд во суштина ѝ го сврте грбот за време на долгото закрепнување по мозочниот удар. Таа зборуваше за губењето на своето место во бизнисот и борбата да најде работа, мачно искуство кое ја истакна немилосрдната природа на шоу-бизнисот, особено за жените кои се соочуваат со здравствени проблеми и природниот процес на стареење.

Стоун наместо тоа се промени, појавувајќи се како барано лице во високата мода. Во последниве години, таа беше предводник на големи кампањи за иконски луксузни брендови како „Долче и Габана“ и „Муглер“, докажувајќи дека гламурот и ѕвездената моќ се безвременски. Нејзиниот успех во манекенството служи како директен прекор на возрасно-социјалниот хендикеп против кој се бореше со години, покажувајќи дека нејзината вредност и привлечност не се намалиле.

Сега, нејзиното преродба во кариерата во модата не е само споредна работа; како што потврдува и самата, тоа е нејзиниот примарен извор на приход. Иако продолжува да глуми во одбрани проекти, нејзината приказна е лекција за пркос. Стоун го преживеа студеното рамо на Холивуд и најде нова писта за освојување, докажувајќи дека вредноста на иконата не може да ја диктира никој освен самата таа.