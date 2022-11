Ако имате греалки или генератори контактирајте ја украинската амбасада

Украинско официјално лице со барање, луѓето низ целиот свет да донираат греалки или генератори на Украина. Барањето, како што пишуваат локалните агенции, доаѓа во момент кога Украина страда од прекини на електрична енергија и недостиг на вода поради руските ракетни напади врз енергетската инфраструктура.

Антон Герашченко, советник на министерот за внатрешни работи на Украина, на Твитер објави: „Најдобрата помош за Украина денес, покрај оружјето, се автономни извори на електрична енергија и топлина“.

Best support for Ukraine today, besides weapons, are autonomous electricity & heat sources

If you have a generator you don't or rarely use – please consider gifting it to 🇺🇦. We have a difficult winter ahead but we will prevail

Please contact 🇺🇦 embassy in your country for this

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 1, 2022