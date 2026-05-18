Акција за отплата на долгови без пресметка на камата до 5 јуни
ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје ја информира јавноста и граѓаните на град Скопје дека
акцијата за отплата на заостанатите долгови без пресметка на камата за задоцнето плаќање е во тек.
Акцијата за отплата на долговите на рати без камата е со определено времетраење, а рокот за искористување на оваа можност истекува на 05.06.2026 година.
„Ги повикуваме сите корисници кои имаат заостанат долг за потрошена вода (тужен и редовен), да ја искористат можноста за плаќање на рати без пресметана камата“, велат од „Водовод и канализација“.
Одлуката за спроведување на акцијата за отплата на заостанатите долгови без пресметка на
камата не важи за органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно Уставот и со закон и институциите кои вршат дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје.
По истекот на овој период одлуката престанува да важи.
За секоја дополнителна информација за услугите на ЈП Водовод и канализација – Скопје
контактирајте на:
02 3073 010, Дежурно Информативен Центар;
02 3240 300, Дирекција;
[email protected];
www.vodovod-skopje.com.mk;