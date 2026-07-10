Акциите на компанијата на синот на Трамп паднаа за 95 проценти. Тој изгуби 600 милиони долари

Фирмата за крипто рударство American Bitcoin Corp, ко-основана минатата година од Ерик Трамп, синот на американскиот претседател Доналд Трамп, веќе е во големи проблеми. Додека заедницата на биткоини се опоравува од голем пад на вредноста, при што дигиталната валута изгуби повеќе од 40 проценти од почетокот на годината, акциите на компанијата паднаа за 95 проценти од својот врв, објавува Futurism.

Цената на акциите на компанијата достигна рекордно ниско ниво под 6 долари во среда, што е остар пад од максимумот од 140 долари минатата есен. Тоа значи дека 6-отстониот удел на Ерик Трамп во компанијата изгуби повеќе од 600 милиони долари пазарна вредност, според пресметките на Bloomberg. Тоа е болен финансиски удар што живописно ги илустрира огромните ризици од инвестирање во високо нестабилната дигитална актива.

Сомнителна деловна одлука

По спојувањето со постоечка компанија за рударство, American Bitcoin Corp донесе сомнителна одлука да го пренасочи својот бизнис минатата година. Наместо да гради центри за податоци – исклучително профитабилна индустрија која доживеа огромен раст во последниве години – компанијата се сврте кон рударење криптовалути, практика која е далеку од загарантирана добивка.

Во меѓувреме, крипто светот доживеа грубо будење. Со падот на цените, индустријата нагло го префрли својот фокус на изнајмување на својата опрема на компании за вештачка интелигенција, наместо на рударење биткоини.

Сепак, American Bitcoin се држеше до својата оригинална стратегија. Со поголемиот дел од средствата на компанијата врзани за рударење хардвер и сопственост на биткоини, таа немаше многу простор за маневрирање.

Ерик Трамп останува оптимист

И покрај загубите, Ерик Трамп не се откажува од својата визија. „Воодушевен сум што објавувам дека American Bitcoin надмина 8.000 BTC! Консолидацијата продолжува“, се пофали тој во објава на Твитер на 7 јули. Во неодамнешното појавување во подкаст, тој исто така рече дека продажбата на својот удел во овој момент би била „над катастрофална“.

Сепак, оптимизмот на Ерик Трамп е во спротивност со неговите финансиски извештаи. American Bitcoin објави загуба од повеќе од 100 милиони долари во првиот квартал од оваа година.

Дали ситуацијата ќе се сврти и криптовалутите ќе доживеат нов раст е на крајот прашање на вера. „Само издржете, луѓе, само издржете“, им рече Ерик Трамп на присутните на овогодишната Биткоин Конференција во Лас Вегас.

Се чини дека постариот Трамп се снајде многу подобро. Минатата недела беше објавено дека остварил повеќе од 1,4 милијарди долари приходи од крипто потфатите на неговото семејство во 2025 година. Овој факт го поставува прашањето за астрономски конфликт на интереси, со оглед на тоа што тој е сегашен претседател на Соединетите Американски Држави.